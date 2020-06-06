İç Anadolu'da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu

Piknik alanından görüntüler Piknik ve mangal yapanlar Parkta oynayan çoklar Vatandaşın konuşması Çim alanlarda oturan insanlar - KayseriKayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında girişlerin yasaklandığı park, mesire alanı, ören yeri gibi...

06.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:13
Piknik alanından görüntüler
Piknik ve mangal yapanlar
Parkta oynayan çoklar
Vatandaşın konuşması
Çim alanlarda oturan insanlar - Kayseri
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında girişlerin yasaklandığı park, mesire alanı, ören yeri gibi noktaların normalleşme sürecinde açılmasıyla halk piknik yaptı.
Kentteki Beştepeler ve diğer mesire alanlarına giden vatandaşlar uzun bir aradan sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda aileleri ve yakınlarıyla açık havanın tadını çıkardı.
Bazı vatandaşlar evden getirdikleri yemekleri yerken bazıları da mangal yakıp, semaverde çay demledi.
Mesire alanına gelen Şiho Küçükoğlu, piknik alanlarının açılması ve sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu olmamasına sevindiklerini söyledi.
Uzun bir aranın ardından ilk defa güzel havanın tadını çıkarttıklarını belirten Küçükoğlu, "Ben çalışıyorum, işe gidiyorum ama ailemle beraber dışarı çıkmayınca açık havada piknik alanına gelmeyince evde sıkılıyoruz. Gerçekten çok güzel oldu." dedi.
Kadir Mızrak da koronavirüsten dolayı uzun süredir dışarı çıkamadıklarını ve bu hafta sonu kısıtlama olmadığı için piknik alanlarının açılmasının kendilerine iyi geldiğini dile getirdi. İç Anadolu’da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

Etiketler: Çocuk İzleme Merkezi, Kayseri, Güncel, Haber

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