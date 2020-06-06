İç Anadolu'da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu

Kırşehir'deki bazı piknik alanlarından görüntüler İç Anadolu'da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğuKIRŞEHİR - (AA) Kırşehir'de normalleşme sürecinin ardından piknik ve mesire alanlarında yoğunluk oluştu.

06.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:27
Kırşehir'deki bazı piknik alanlarından görüntüler İç Anadolu'da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu
KIRŞEHİR - (AA) Kırşehir'de normalleşme sürecinin ardından piknik ve mesire alanlarında yoğunluk oluştu.
Kırşehir'de halk kent merkezindeki ve yakınlarında bulunan piknik ve mesire alanlarında vakit geçirdi.
Tedbirler kapsamında ateş, mangal ve semaver yakılmasına izin verilmeyen alanlarda vatandaşlar yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekler ile hazır gıdaları tüketti.
Gölhisar, Özbağ Çamlık, Kervansaray ve Mucur Köme piknik alanlarında vatandaşlar aileleriyle vakit geçirdi.
Masa ve oturma alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildiği piknik alanlarında, güvenlik görevlileri de tedbirlerle ilgili uyarı yaptı. İç Anadolu’da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

Etiketler: İç Anadolu, Kırşehir, Güncel, Haber

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