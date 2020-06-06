İç Anadolu'da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu

Yozgat'ta, normalleşme sürecinin ardından piknik ve mesire alanlarında yoğunluk oluştu.

06.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:36
Yozgat'ta, normalleşme sürecinin ardından piknik ve mesire alanlarında yoğunluk oluştu.
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında girişlerin yasaklandığı park, mesire alanı, ören yeri gibi noktaların normalleşme sürecinde açılmasıyla vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.
Çamlık Milli Parkı ve Kent Ormanı'nı dolduran halk piknik yapıp güzel havanın tadını çıkardı.
Piknik yapan vatandaşlardan Yasin Arslan, park ve mesire alanlarındaki yasakların kaldırılmasıyla ailesiyle birlikte Çamlık Milli Parkı'na piknik yapmaya geldiklerini söyledi.
Ankara'dan gelen Serhan Orçan da şehirler arası kısıtlamanın kaldırılmasıyla Yozgat'a geldiklerini belirterek, "Dünyayı kavuran pandemide Ankara'da, Yozgat'a göre fazla kısıtlandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yasağı kaldırmasıyla birlikte eşim ve çocuklarımla kayınvalidemi ziyarete geldik. Şimdi de çamlıkta piknik yapıp güzel havayı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. İç Anadolu’da piknik ve mesire alanlarında hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Yozgat, Güncel, Haber

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