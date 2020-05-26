İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son gününde de sokaklar sessiz

KAYSERİ Kayseri merkez drone görüntü Boş yollar Sakin cadde ve sokaklar KIRŞEHİR Kent genelinde cadde ve sokaklardan görüntüler İşlek cadde ve sokak ile meydanlar KAYSERİ\KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın...

26.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:08
KAYSERİ
Kayseri merkez drone görüntü
Boş yollar
Sakin cadde ve sokaklar
KIRŞEHİR
Kent genelinde cadde ve sokaklardan görüntüler
İşlek cadde ve sokak ile meydanlar KAYSERİ\KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.
Kayseri'nin normal zamanlarda işlek cadde ve sokakları da sakin.
Cumhuriyet Meydanı ile işlek cadde ve kavşaklarda görevli polis ekipleri, vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.
Kentin önemli yerlerinden Kayseri Kalesi ve Pastırmacılar Çarşısı gibi merkezler boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklardaki denetimlerini sürdürürken, izin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanıyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İç Anadolu’da Ramazan Bayramı’nın son gününde de sokaklar sessiz

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kayseri, Güncel, Haber

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