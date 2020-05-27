İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı - SİVAS

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

27.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:56
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Sivas'ta kısıtlamanın sona ermesinin ardından kentin işlek cadde ve sokaklarındaki hareketlilik dikkati çekti.
Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı kentler arasında yer alan Sivas'ta, özellikle bankaların bulunduğu Atatürk Caddesi ile İnönü Bulvarı'nda yoğunluk oluştu.
Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların da 4 saatliğine dışarıya çıkması da yoğunluğu artırdı.
Özellikle banka ve PTT önlerinde bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için polis ekipleri ve özel güvenlikçiler sık sık uyarı yaptı. İç Anadolu’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Kayseri, Sivas, Güncel, Haber

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