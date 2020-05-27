İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

27.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:57
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Kırşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kentin meydanları ve işlek caddelerinde yoğunluk oluştu.
Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Terme, Atatürk ve Lise caddelerinde yaşanan yoğunlukta bazı vatandaşların maske taktıkları kimisinin ise tedbirlere uymadıkları görüldü.
Yoğunluk oluşmasında 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma iznin verilmesi de etkili oldu. Bazıları ebeveynler, çocuklarıyla iş yerlerinden alışveriş yaptı.
Kırşehir Belediyesi hoparlörlerinden Kovid-19 tedbirleriyle ilgili uyarı anonsları yapıldı. Polis ekipleri de işlek caddeler, banka ve alışveriş merkezleri önlerinde bulunanları tedbirler konusunda uyardı. İç Anadolu’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, Terme, Güncel, Haber

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