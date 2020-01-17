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Meteoroloji, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ayrıca İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde da yağış meydana geleceği belirtildi.

17.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

'nın doğusu, Batı kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.

KAR VE YAĞMUR UYARISI YAPILDI

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı yaptı

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17.01.2020 20:08:13