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İç Anadolu'nun 'Antalyası'nda üretim hız kesmeden devam ediyor

İç Anadolu'nun 'Antalyası'nda üretim hız kesmeden devam ediyor -Mikroklimal iklimi ile portakal, mandilina hatta fındık bile yetiştirilen Sarıcakaya'da üretim durmuyor Korona virüs Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde üretime engel olmuyor Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin yeşillik...

15.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:44
İç Anadolu'nun 'Antalyası'nda üretim hız kesmeden devam ediyor
-Mikroklimal iklimi ile portakal, mandilina hatta fındık bile yetiştirilen Sarıcakaya 'da üretim durmuyor
Korona virüs Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde üretime engel olmuyor
Ankara , İstanbul gibi büyük şehirlerin yeşillik ihtiyacının karşılandığı Sarıcakaya'da çiftçinin gözdesi haline gelen yeşillik üretimleri seralarda devam ediyor
Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam
"Böyle kritik bir aşamadan geçerken gıda zincirinin bozulmaması için üretime devam etmemiz çok önemli"
Roka üretimi yapan çiftçi Sedat Uyaroğlu;
"Üretmek için tarım sektörüne devam ediyoruz"
ESKİŞEHİR - İç Anadolu'nun 'Antalya'sı' olarak isimlendirilen ve mikroklima özelliği ile mandalina, portakal, zeytin ve hatta yüksek kesimlerinde fındık bile üretilen 200 rakımlı Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele edilen bu günlerde özellikle yeşillik üretimine hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye'nin birçok şehrinin yeşillik ihtiyacını karşılayan Eskişehir'e bağlı Sarıcakaya ilçesi, Türkiye'nin Korona virüs (Covid-19) ile savaştığı günlerde üretimini ara vermeden sürdürüyor. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin yeşillik ihtiyacının karşılandığı Sarıcakaya'da çiftçinin gözdesi haline gelen yeşillik üretimleri seralarda devam ediyor. Virüs, fiyatları ya da üretimi etkilemezken, çiftçiler önlemlerini alarak çalışmaya devam ediyor. Korona virüsün ilçedeki tarımı etkilemediğini söyleyen üreticiler, üretimlerine ara vermeden devam edeceklerinin de altını çiziyor.

"Üretmek için tarım sektörüne devam ediyoruz"
Roka üretimi yapan çiftçi Sedat Uyaroğlu, üretmek için tarıma devam ettiklerini ve Korona virüs salgınının üretimlerini etkilemediği ifade etti. Fiyatlarda da bir değişme olmadığını aktaran Uyaroğlu, "Bu virüs Allah'tan. Bizim yapacağımız üretici olduğumuz için halkı sebzeden meyveden mahrum bırakmadan işimize devam etmek. Durmadan çalışacağız biz. Fiyatlarımızda da bir artış yok. Normal rayiç fiyatımız neyse o şekilde devam edip satıyoruz. Pazarlarda roka 50 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor. Piyasa bu şekilde. Ekimler de bizde 365 gün devam ediyor. 12 ay boyunca roka ekimi yapıyoruz. Yazın domates, biber, patlıcan yetiştiren arkadaşlarımız da var ama biz yapmıyoruz. Rokaya devam ediyoruz. Korona virüs'ün (Covid-19) bize bir etkisi olmadı. Bizim buralarda yok. Tarım sektörüne devam ediyoruz üretmek için. İhtiyaçları karşılıyoruz" dedi.

"Böyle kritik bir aşamadan geçerken gıda zincirinin bozulmaması için üretime
devam etmemiz çok önemli"
Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ise, üretimin devam etmesi içi 65 yaş üzeri vatandaşların da sosyal izolasyonlarını sağlayarak çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Bizim çiftçilerimiz üretmek zorundalar. Böyle kritik bir aşamadan geçerken hele, gıda zincirinin bozulmaması için üretime devam etmemiz çok önemli. Zinciri kopartmadan gıdanın üretilmesi ve iletilmesi gerekiyor. Bizim buradaki sıkıntımız, Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı gelen vatandaşlarımızın dışarı çıkma sıkıntıları var ama bir taraftan da üretimin yapılması, hasadın yapılması, diğer taraftan yaz ayalarına ilişkin ekim ve dikimlerin yapılması gerekiyor. Toplum içine çıkmadan belki bu yasağı delen vatandaşlarımız var ama bu da gıda zincirinin kopmaması açısından çok önemli, yapılmak zorunda. Dışarı çıkan vatandaşlarımız da sosyal izolasyon dediğimiz şeyi kendileri koruyarak arazilerinde bu faaliyetleri yürütüyorlar ve yürütmek de zorundalar zaten" şeklinde konuştu. İç Anadolu’nun ’Antalyası’nda üretim hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıcakaya, İç Anadolu, İstanbul, Ankara, Genel
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