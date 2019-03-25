İç Anadolu Oda ve Borsaları Kırşehir'de Buluştu

Kırşehir
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde akreditasyon sistemi bilgi paylaşımı bölge toplantısı gerçekleştirildi.
Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı İç Anadolu
Bölgesindeki oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla Kırşehir Neşet Ertaş
Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Türkiye genelinde uyguladığı akreditasyon sistemi ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, TOBB Akreditasyon Kurulu Genel Sekreteri Özge Karatepe
, akreditasyon sistemindeki puanlama, iletişim uzmanı Adnan Erbaş da hitabet sanatı hakkında bilgi verdi.
İki gün süren toplantıda, oda ve borsalar arasında akreditasyon standardı, uygulama verimliliğinin arttırılması konularında katılımcıların görüşü alındı.
İç Anadolu, Kırşehir, Güncel
Kaynak: AA