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İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

31.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:56
İç borçlanma stratejisi (1)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, Hazine bu dönemde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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