İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan-haziran döneminde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.Bakanlık, nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.Buna göre, Hazine bu dönemde 51,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 82 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.(Sürecek)

Kaynak: AA