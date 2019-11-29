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İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, aralıkta 11,2, ocakta 24,4 ve şubatta 26 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

29.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:54İç borçlanma stratejisi (2)
Hazine ve Bakanlığınca, aralıkta 11,2, ocakta 24,4 ve şubatta 26 milyar lira iç borçlanma yapılacak.
Bakanlık, 2019-Şubat 2020 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre, aralıkta 11,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,2 milyar liralık, ocakta 23,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 24,4 milyar liralık ve şubatta da 25 milyar liralık iç borç servisine karşılık 26 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.
Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, 2 kira sertifikası, 2 Hazine bonosu ve 15 tahvil ihalesi düzenlenecek.
Aralıkta 14 milyar lira, ocakta 25,2 milyar lira, şubatta ise 28,8 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 7,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.
Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da aralıkta 2,8 milyar lira, ocakta 800 milyon lira, şubatta ise 2,8 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.
(Bitti)

Aralık, Maliye, Ekonomi

Kaynak: AA

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