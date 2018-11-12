İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucu Madde ile Yakalandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:10



12 Kasım 2018 Pazartesi 13:10

Avanos ilçesinde, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında bir ikamete operasyon düzenleyen polis, ikamet sahibi şahsın iç çamaşırında metamfetamin ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. adlı şahsın ikametine operasyon düzenledi.Şahsın üst aramasında iç çamaşırının içine gizlenmiş, alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Hakkında, "Uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçundan işlem yapılan M.A. gözaltına alındı.M.A'nın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.