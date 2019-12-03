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İç çamaşırında eroin çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 2 kişiden birinin iç çamaşırında 186 gram eroin bulundu.

03.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:50İç çamaşırında eroin çıktı

AYDIN'ın ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 2 kişiden birinin iç çamaşırında 186 gram eroin bulundu. 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında, Nazilli- Karacasu Karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastanmadı. Polis, otomobilde bulunan Osman A. ve Mehmet A. adlı şüphelilerde de üst araması yaptı. Aramada Mehmet A.'nın iç çamaşırına gizlediği 186 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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