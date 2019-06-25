25.06.2019 11:56
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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine üst araması yaptığı C.K.'nin iç çamaşırında 10 gram bonzai ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin şüphe üzerine üst araması yaptığı C.K.'nin iç çamaşırında 10 gram bonzai ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Uygulamada 92 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 32 araç ve sürücüsü incelendi. Uygulamada, bir sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 235 TL, bir sürücüye ise 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından 1002 TL idari para cezası kesilerek, alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Polis , durumundan şüphelendiği M.P. ve C.K.'yi narkotik ekiplerine teslim etti. Emniyete götürülüp detaylı üst araması yapılan C.K.'nin iç çamaşırında saklanmış kağıt parçalarında 10 gram bonzai ele geçirildi. M.P. ve C.K., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


- Edirne
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü , Keşan , Edirne , Güncel

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