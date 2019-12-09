Haberler » Güncel » İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu - Haber

İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu

Alper Uğur Atlı'nın kaleme aldığı "Kuruntucu" sizleri bildik bir köşeden, sakin bir yolculuğa davet ediyor.

09.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:28İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu

"İlle de kitap kokusu" mottosuyla yola çıkan Tara Kitap, okuyucularını yeni bir kitap ile buluşturuyor. Alper Uğur Atlı'nın kaleme aldığı "Kuruntucu" birbirinden farklı ancak bir o kadar da hayatımızdan hikâyeleri bir araya getiriyor.

Ahmet Uğur Atlı'nın ilk kitabı olan "Kuruntucu" her biri aşina olduğumuz ancak bu tanışıklığı okuyana kadar fark etmediğimiz öyküleri ile okuyucuları bazen 'na, bazen bir köy kahvesine, bazen de lüks bir villaya taşıyor.

Modern yaşamdaki kaygılarımız, aile bağlarımız, unutulmaz aşklarımız ve çelişkilerimiz ile her birimizden bir parça taşıyan bu öyküler, okuyucuları bildik bir köşeden, sakin bir yolculuğa çağırıyor. Yazar kitabını "Kelimelerle, birbiri içine geçmiş düşüncelerle, anılarla, gizli sevdalarla örülmüş bir yolculuk" olarak tanımlıyor.

Avukatlık ve sunuculuk yapan Alper Uğur Atlı'nın ilk kitabı olan "Kuruntucu" her hikayesiyle sizleri farklı bir yolculuğa çıkaracak. Tara Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan "Kuruntucu"nun yazarı Alper Uğur Atlı, öykü dışında denemeler de kaleme alıyor.


Ahmet Uğur, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56 Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı - Haber
15:56 Özel okul mağduru velilerden istanbul milli eğitim müdürlüğü önünde eylem - Haber
15:56 Adıyaman'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı - Haber
15:55 Avcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardı - Haber
15:55 MŞÜ Rektörü Polat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:59:18