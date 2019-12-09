İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu

"İlle de kitap kokusu" mottosuyla yola çıkan Tara Kitap, okuyucularını yeni bir kitap ile buluşturuyor. Alper Uğur Atlı'nın kaleme aldığı "Kuruntucu" birbirinden farklı ancak bir o kadar da hayatımızdan hikâyeleri bir araya getiriyor.

Ahmet Uğur Atlı'nın ilk kitabı olan "Kuruntucu" her biri aşina olduğumuz ancak bu tanışıklığı okuyana kadar fark etmediğimiz öyküleri ile okuyucuları bazen Beyoğlu'na, bazen bir köy kahvesine, bazen de lüks bir villaya taşıyor.

Modern yaşamdaki kaygılarımız, aile bağlarımız, unutulmaz aşklarımız ve çelişkilerimiz ile her birimizden bir parça taşıyan bu öyküler, okuyucuları bildik bir köşeden, sakin bir yolculuğa çağırıyor. Yazar kitabını "Kelimelerle, birbiri içine geçmiş düşüncelerle, anılarla, gizli sevdalarla örülmüş bir yolculuk" olarak tanımlıyor.

Avukatlık ve sunuculuk yapan Alper Uğur Atlı'nın ilk kitabı olan "Kuruntucu" her hikayesiyle sizleri farklı bir yolculuğa çıkaracak. Tara Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan "Kuruntucu"nun yazarı Alper Uğur Atlı, öykü dışında denemeler de kaleme alıyor.