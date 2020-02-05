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İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca, "İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı" düzenlendi.

05.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:10İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca, "İç Güvenlikte Havacılık Hizmetlerinin Yeri ve Önemi Çalıştayı" düzenlendi.
İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz katıldı.
Havacılık birimlerinin tanıtımının gerçekleştirildiği 6 oturumdan oluşan çalıştayda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon ile havacılık unsurlarının eğitimi ve lojistik durumları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bakanlığın ilgili merkez hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlarından önemli bir kısmı yönetici düzeyinde olmak üzere 170 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay iki gün sürecek.

Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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