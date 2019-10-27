Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e sert eleştiri: Çocuklarımızı zehirliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e sert eleştiri: Çocuklarımızı zehirliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki fenomen dizi Çukur ve Adana Sıfır Bir'i "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık." diyerek sert bir şekilde eleştirdi.

27.10.2019 14:30

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur ile internetin en çok izlenen dizisi Adana Sıfır Bir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefine girdi. Antalya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun" sözleriyle söz konusu yapımları eleştirdi.

"ONLAR KADAR OLAMIYORSAK YAZIKLAR OLSUN"

Afet yönetiminin sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündem maddesi olduğunu söyleyenSoylu, afetle mücadelenin sadece tek bir kurumun yapabileceği bir şey olmadığını belirterek: "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık."

"BU İKİ DİZİ ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR"

"Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye. 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz. 5 vakit namazda okunan gibi sırat-ı müstakime döndürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e sert eleştiri: Çocuklarımızı zehirliyor

Süleyman Soylu, Adana, Çukur, Magazin, Güncel


YORUMLAR (30)
GÖRÜNEN KÖY:eşkiya dünyaya hükümdar olmaz diye bir dizi daha var 3 senedir süren ona neden sesin çıkmıyor acaba onun bundan eksiği yok fazlası var
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
CONİ:helal sana baskan ama gec kaldiniz ! acilen yayindan kaldirilmasi gerek
Yayından Kaldır
7 4
Cevap yaz
SOWHAT:Bakan diziden şikayetçi ?? yaş sınırı ve yayın saati ayarını Amerikan hükümeti yapsın bari . "gündem nasıl değiştilir "isimli çalışma bu olsa gerek
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
KAFKASSS:Bugüne kadar nerdeydinizzz
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
T. B:Tam bu düzenin özeti
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
MEHMET:Karışmadıgın bir bu kalmıştı !
Yayından Kaldır
29 70
Cevap yaz
ATSIZ:Sen ve senin gibilere bırakalım meydanı densizler
Yayından Kaldır
2 2
CRAZY:Adam hakli cahill
Yayından Kaldır
42 9
ATSIZ:Doğru söylüyor tam bir salak film suçları artırdı
Yayından Kaldır
63 14
Cevap yaz
MÜSLÜMANDADAŞ:çok güzel tespit sayın bakanım. . ALLAH razı olsun İNŞAALLAH gereği yapılır.
Yayından Kaldır
47 9
Cevap yaz
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
16:18 Baki Can'ın tedavisi için yardım kampanyası
16:18 "Türkiye Barış Pınarı'nda diplomatik zafer kazandı"
16:18 Kahramanmaraş'ta av tüfeğinin yanlışlıkla ateş aldığı iddiası
16:18 İngiltere'nin Suriye'deki vatandaşlarını geri alacağı iddiası
16:15 Yanan 72 hektar alan havadan görüntülendi
16:11 Eskişehir cumhuriyet bayramı'na özel bin kişilik ay-yıldız koreografisi
27.10.2019 16:19:08