Haberler » Güncel » İç mimarın etek altı fotoğrafını çeken patron, duruşmaya zorla getirilecek - Haber

İç mimarın etek altı fotoğrafını çeken patron, duruşmaya zorla getirilecek

İZMİR'de, mimarlık ofisi sahibi A.T.A., yanında çalışan iç mimar B.S.U.'nun masa altından fotoğraflarını çektiği iddiasıyla açılan davada yargılanmaya başlandı.

13.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:34İç mimarın etek altı fotoğrafını çeken patron, duruşmaya zorla getirilecek

İZMİR'de, mimarlık ofisi sahibi A.T.A., yanında çalışan iç mimar B.S.U.'nun masa altından fotoğraflarını çektiği iddiasıyla açılan davada yargılanmaya başlandı. Tanık olarak dinlenen diğer çalışanların patronun, mesai arkadaşlarının masa altından fotoğraflarını çektiğini doğruladığı duruşmaya katılmayan A.T.A., bir sonraki oturuma zorla getirilecek.

'deki bir mimarlık ofisinde, 21 2018'de yaşanan olayda, iddiaya göre iç mimar B.S.U., oturdukları masadan diğer arkadaşlarının kalkmasıyla patronu A.T.A. ile baş başa kaldı. Kısa süre sonra da A.T.A.'nın elini masanın altına götürdüğünü görüp, fotoğraf çekme sesi duydu. B.S.U. ve olaya tanık olan 4 mesai arkadaşı, patronla tartışıp, eşyalarını toplayarak, mimarlık ofisini terk etti. B.S.U., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. A.T.A. hakkında İzmir 48'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Davanın ilk duruşmasına B.S.U. ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık A.T.A. gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen çalışanlardan E.A.. "Sanık olaydan sonra beni telefonla arayıp, masa altından B.S.U.'nun fotoğraflarını çektiğini anlatıp, pişman olduğunu ve şeytana uyduğunu söyledi" dedi. Bir başka çalışan T.Z.B. de "Olay günü B.S.U.'nun sanığın odasına hızlı bir şekilde girdiğini, sanığın bunun üzerine çıkıp lavaboya girdiğini gördüm. Girmesi ile çıkması bir oldu. B.S.U.'nun eli ayağı titriyordu. Ertesi gün sanığın eşi beni aradı, sanık ile gece konuştuğunu ve fotoğrafı çektiğini itiraf ettiğini, bunun üzerine sanığı evden kovduğunu anlattı" diye konuştu. G.K. isimle çalışan ise sanığın telefonunda mağdurun fotoğraflarını gördüğünü ileri sürerek, şunları söyledi:

"Sanığın, müştekinin bel altı fotoğraflarını çektiğini gördüm. Sanık masadan ayrıldığında, telefonunun tuş kilidi olmadığı için son çekilen fotoğraflara baktım. Fotoğraflar B.S.U.'nun bel altı çekilmiş fotoğraflarıydı."

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, duruşmaya gelmeyen sanık A.T.A.'nın bir sonraki oturumda zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Öte yandan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Derneği (TMMOB) Mimarlar Odası, İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu ve İzmir Kadın Savunma Ağı, duruşmaya katılarak mağdur B.S.U.'ya destek verdi.



Eylül, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:11 İstanbul-istanbul'da fuhuş operasyonu kamerada - Haber
10:11 Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı - Haber
10:11 Çeşme'de "Uluslararası Kültürel Mirasa Saygı Günleri" - Haber
10:06 Erciş'te ustalar öğrencilerle buluştu - Haber
10:06 Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
09:05 Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı - Haber
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
13.12.2019 10:13:38