İç mimarlık bölümü öğrencilerinden dönem sonu tasarım sergisi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi, iç mimarlık bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan dönem sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.
10.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:46
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi, iç mimarlık bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan dönem sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Fakülte dekanı Prof. Dr. Osman Şan, kentteki bir alış veriş merkezinde yapılan törende yaptığı konuşmada, serginin, geçen yıl hayatını kaybeden Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Süleyman Şenol anısına düzenlendiğini söyledi.
Yeni bir fakülte olmalarına rağmen sergi açıyor olmanın oldukça anlamlı olduğunu belirten Şan, şunları kaydetti:
"Mimarlık hayatın içinde olan bir meslek. Burada öğrenim gören ve mimarlığı meslek edinen öğrencilerimiz hepimizin hayatına dokunan işler yapıyorlar. Öğrencilerimizin hazırladığı tasarımların her birini çok kıymetli buluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş tasarımlarla daha da kapsamlı sergiler açarız. Bu bizlerin onlara yapacağı dönütlerle de alakalı. Bizlerin düşünceleri onların tasarımlarını daha da geliştirecektir."
Şenol'un eşi Sevinç Şenol da eşinin anısının yaşatılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından açılan sergi, 15 Mart'a kadar gezilebilecek.
Fakülte dekanı Prof. Dr. Osman Şan, kentteki bir alış veriş merkezinde yapılan törende yaptığı konuşmada, serginin, geçen yıl hayatını kaybeden Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Süleyman Şenol anısına düzenlendiğini söyledi.
Yeni bir fakülte olmalarına rağmen sergi açıyor olmanın oldukça anlamlı olduğunu belirten Şan, şunları kaydetti:
"Mimarlık hayatın içinde olan bir meslek. Burada öğrenim gören ve mimarlığı meslek edinen öğrencilerimiz hepimizin hayatına dokunan işler yapıyorlar. Öğrencilerimizin hazırladığı tasarımların her birini çok kıymetli buluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş tasarımlarla daha da kapsamlı sergiler açarız. Bu bizlerin onlara yapacağı dönütlerle de alakalı. Bizlerin düşünceleri onların tasarımlarını daha da geliştirecektir."
Şenol'un eşi Sevinç Şenol da eşinin anısının yaşatılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından açılan sergi, 15 Mart'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İç mimarlık bölümü öğrencilerinden dönem sonu tasarım sergisi
Etiketler : Dumlupınar Üniversitesi, Süleyman Şenol, Kütahya, Güncel
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