"İÇ'RE" Egelileri Mest Etti

Konservatuvar Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen dinletiye Konservatuvar Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sıtkı Bahadır Tutu, öğretim üyeleri ve müzikseverler katıldı. Etkinlikte,konservatuvar öğrencisi Eren Şahin, Öğr.Gör.Serdar Kastelli danışmanlığında birden fazla çalgı ile eserleri icra etti.

Dinletide, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü öğrencisi Eren Şahin; eserlerini üç telli cura, Oğursazı, İran tamburu, Afgan rebabı gibi çalgılar ile yorumladı. Şahin'e, gitarı ile Hasan Sedat Gün ve Azeri vurmalı çalgılar sanatçısı Ali Mukaddem eşlik etti.

MÜZİĞİNİ "ANATOLİAN MEDİTATİON MUSİC'' OLARAK TANIMLIYOR''

Sanatçı Eren Şahin, konserde her eser arasında eserler hakkında kısa bilgiler verdi. Müziğini"Anatolian MeditationMusic'' olarak tanımlayan Şahin, kendisinin uyarladığı bir eseri de dinleyenler ile paylaştı. Eren Şahin ve müzik ekibine dinleyiciler de alkışlar ile eşlik etti.