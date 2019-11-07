İç turizm seyahat sayısı yüzde 2.7, harcamaları yüzde 45.8 arttı

Türkiye'de seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde, ikinci çeyrekte yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.7 artarken, seyahat harcamaları yüzde 45.8 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Hanehalkı Yurtiçi Turizm" istatistikleri verilerine göre, Nisan, Mayıs, Haziran aylarından oluşan yılın ikinci çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 15 milyon 697 bin kişi toplam 19 milyon 324 bin seyahate çıktı ve bu dönemdeki seyahat harcamaları, kişi başına ortalama 556 lira ile toplam 10 milyar 744 milyon 960 bin liraya yükseldi.

TÜİK verilerine göre, seyahate çıkış nedenlerinde ilk sırayı yüzde 64.9 ile yakınları, ikinci sırayı yüzde 26.6 ile "gezi, eğlence, tatil" ve üçüncü sırayı da yüzde 3.4 ile "sağlık" aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 95 milyon 253 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 14 milyon 979 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 9 milyon 408 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 92.7'sine karşılık gelen 9 milyar 962 milyon lirasını kişisel harcamalar, yüzde 7.3'üne karşılık gelen 781 milyon lirasını da paket tur harcamaları oluşturdu.