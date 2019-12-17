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İç ve doğu bölgeler ile Trakya için sis uyarısı

İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde 20 Aralık öğle saatlerine kadar sis etkili olacak.

17.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:28İç ve doğu bölgeler ile Trakya için sis uyarısı
İç ve Doğu Anadolu, İç , Trakya ve 'nın güneyinde 20 Aralık öğle saatlerine kadar sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde meydana gelecek sisin, özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğun olarak görülmesi bekleniyor.
Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya Bölgesi, Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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