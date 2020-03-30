İCAF "Karantina Günlükleri Devam Ediyor

Çizgiseverlerin ilgiyle takip ettiği yayınlarda şu ana kadar; çizgi roman yazarı, çizeri, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları'nın yaratıcısı Devrim Kunter, Ankaralı sanatçı Gökhan Tüfekçi nam-ı diğer Kara Gözüktü Kaptan, Peri: Ağzı Olmayan Kız ve Baskın filmlerinin ödüllü yönetmeni Can Evrenol ve Toys Of Norton hesabının yaratıcısı, figür fotoğrafçısı Ulaş Şentürk gibi isimler yer aldı.

Birer gün arayla farklı bir sanatçının ICAF Instagram hesabını devraldığı canlı yayınların bu haftaki konukları ise; Bilge Kösebalaban, Güven Erkin Erkal ve Bülent Gültek olacak.

Kösebalan ve Erkal, tavan aralarından sahaflara, bit pazarlarından antikacılara gerçekleşen maceralarını 30 Mart Pazartesi günü saat 20:30'da İCAF Instagram canlı yayınında anlatacak.

Krüw ekibinden tanıdığımız illüstratör, oyuncak ve obje tasarımcısı Bülent Gültek, ICAF Karantina Günlükleri'nin ikinci konuğu olacak. Gültek; 1 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de @istcaf takipçileri ile buluşacak.

Kaynak: Bültenler