Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara: Icardi Ballon D'or'u İstiyorsa, Takımını Değiştirmeli

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, flaş açıklamalar yaptı. "Mauro Icardi'nin aklında Ballon d'Or'u kazanma düşüncesi yok. Şu an oynamak istediği takımda oynuyor." diyerek sözlerine başlayan Wanda Nara, "Bir gün Ballon d'Or kazanmak isterse, bunun için kesinlikle takımını değiştirmeli." yorumunu yaptı.

"ICARDİ ELİT BİR GOLCÜ"

Arjantinli golcünün taraftarlarla olan ilişkisine değinen Nara, "Aralarında bazı yanlış anlaşılmalar vardı. Fakat, zamanla araları düzeldi. Mauro çok güçlü biri. Aklında sadece futbol var."sözleriyle konuşmasını sürdürdü. Icardi'nin elit bir golcü olduğunu belirten Wanda Nara, "Mesela, Genoa maçında sadece 1 pozisyonu vardı ama 90 dakika bittiğinde 2 gol birden atmıştı." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)