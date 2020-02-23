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ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi yarın açılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan "ICC Girişimcilik Merkezi – İstanbul Bölge Ofisi"nin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

23.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:32ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi yarın açılacak
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan "ICC Girişimcilik Merkezi – Bölge Ofisi"nin açılışı yarın gerçekleştirilecek.
TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde düzenlenecek törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ICC Genel Sekreteri John Denton, Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş'ın da katılması bekleniyor.
TOBB, ICC ve ICC Türkiye Milli Komitesi arasında Türkiye ve bölgede girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin iş birliği anlaşmasının da imzalanacağı organizasyonda, ICC'nin Facebook İstasyon'a ortaklığı da başlatılacak.
Öte yandan, açılışın ardından "ICC Girişimcilik Merkezinin ilk bölgesel ofisi olarak İstanbul: Yatırımcı ve Girişimci Perspektifi" ve "Inovasyon, eğitim ve girişimcilik: İstanbul'un dünya ile bağlantısı" başlıklı paneller düzenlenecek.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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