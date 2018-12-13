Icca Akdeniz Bölümü 2019 Toplantısı Antalya'da Yapılacak

Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliğinin (ICCA) Akdeniz
Bölümü'nün 2019 yılı toplantısı, Antalya
'da düzenlenecek.
Antalya Tanıtım Vakfından (ATAV) yapılan yazılı açıklamaya göre, ATAV çatısı altında yer alan Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu toplantısı, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege
başkanlığında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Ege, 17-19 Şubat 2019 tarihleri arasında ICCA Akdeniz Bölümü toplantısının Antalya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ege, Azerbaycan
, Hırvatistan
, Kıbrıs
, Mısır
, Güney Doğu Fransa
, Yunanistan
, İsrail
, İtalya
, Malta
, Monako, Karadağ
, Fas
, Sırbistan
ve Türkiye
'nin yer aldığı ICCA Akdeniz Bölümü'nün 2019 yılı toplantısının Antalya'da düzenlenmesinin, kentin kongre turizmine ivme kazandıracağını vurguladı.
20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul
Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan Türkiye'nin tek, dünyanın üçüncü büyük kongre, toplantı ve etkinlik fuarı olan Ace of M.I.C.E. hakkında da bilgi veren Ege, fuarda bu yıl ilk kez Antalya destinasyonu altında, oteller, havaalanı ve hava yolu şirketlerini tek çatı altında toplayacaklarını kaydetti.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:40