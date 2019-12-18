Haberler » 3. Sayfa » İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı - Haberler

İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrencisinin içeceğine ilaç atıp tecavüz eden öğretim görevlisi, o anları kayıt altına aldı. Elindeki görüntülerle şantaj yaparak çaresiz kadını kendiyle evlenmeye mecbur bırakan öğretim görevlisi, evlilik süresince de mağdur kadına kızgın çatalla işkencede bulundu.

18.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:38

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenciyken içeceğine ilaç koyan araştırma görevlisinin tecavüzüne uğrayan S.V. tehdit ve şantajlardan kurtulmak için onunla evlenmeyi kabul etti. Ancak şiddet ve cinsel saldırılar evlendikten sonra da devam etti. Genç kadına kızgın çatalla işkence yapan araştırma görevlisi şikayet üzerine tutuklandı. Yaşadığı şiddet ve tehditler yüzünden okulu bırakmak zorunda kalan genç kadınının anlattıkları kan dondurdu.

İddialara göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olan 30 yaşındaki H.V, 2017 yılında öğrencisi olan 23 yaşındaki S.V'nin çeceğine ilaç atarak, tecavüz etti. S.V.'ye tecavüz ettiği anları videoya çeken H.V, görüntüleri internette paylaşacağını ve ailesine göndereceğini söyleyerek genç kadını tehditle evlenmeye zorladı. Görüntülerin yayılmasından korkan S.V, tecavüz olayını ailesine anlatmayıp, H.V. ile evlendi.

EVLENDİKTEN SONRA İŞKENCE ETMİŞ

S.V'nin ailesi, kızlarının düğünle dünya evine girmesini istemesine rağmen genç kız, sade bir nikah töreniyle H.V. ile evlendi. Ne var ki, iddialara göre, genç kadının hayatı düğünden sonra zindan oldu. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, evlendikten sonra da talihsiz kadın işkenceye uğradı.

KIZGIN ÇATALLA İŞKENCE YAPTI

Şantajla evlendiği öğretim görevlisi genç kadını sürekli darp ederek cinsel ilişkiye zorladı. Üstelik H.V, cinsel ilişki sırasında genç kadının kollarını koli bandıyla bağlayıp ocakta ısıttığı çatalı vücudunun çeşitli yerlerine bastırarak işkence de yaptı.

DAYANAMADI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Cinsel saldırıların dozunun giderek artmasına dayanamayan S.V, öğretim görevlisi olan eşinin telefonunda başka kız öğrencilerle yaptığı yazışmaları tespit etti.

Dayanacak gücü kalmayan, kendi başına gelenleri başka öğrencilerin de yaşayacağını düşünen S.V, geçen yıl Aralık ayında Cumhuriyet Savcılığı'na giderek başına gelenleri tek tek anlatıp öğretim görevlisi olan eşinden şikayetçi oldu. H.V. tutuklanarak Samsun Cezaevi'ne konuldu. H.V, ifadesinde genç kadının iddialarını reddetti.

TECAVÜZ EDİP KAYIT ALTINA ALMIŞ

S.V'nin vücudundaki kızgın çatal izleri, kesikler ve cinsel eziyet saldırılarına ilişkin iddialarını Adli Tıp Raporu da doğruladı. S.V, yaşadığı olayları şöyle anlattı: "2017 yılında içeceğime ilaç atarak bana tecavüz etti. Bu anları kayıt etmiş. Benimle birlikte olmak istedi fakat kabul etmeyince görüntüleri izlettirdi. Bana 'Bu görüntüleri ailenle, okuldaki arkadaşlarınla ve o iğrenç sitelerde paylaşırım, seni rezil ederim' diyerek, tehdit etti. 'Evleneceksin benimle' dedi. Aileme söyleyemedim, utandım. Keşke söyleseydim. Mecburen kabul ettim, hayatım zehir oldu. Okulumu da bıraktım."

AKIL HOCASI "ŞEYH"

OMÜ'deki çok sayıda kız öğrencinin de aynı şekilde tuzağa düşebileceğinden şüphelendiğini dile getiren S.V, eşi H.V'nin, telefonuna "şeyh" diye kayıtlı bir kişiyle sürekli mesajlaştığını, kız öğrencilere karşı nasıl davranması gerektiğine yönelik tavsiyeler aldığını belirtti.

"KOCANIN ELİNİ ÜSTÜMÜZDEN ÇEK"

Genç kadın, "Ben evlendikten sonra okulda bazı kızlar bana 'yeter artık, çek şu kocanın elini üstümüzden' diyordu. Sonra öğrendim ki; aynı iğrenç olayları onlara da yapmış. Zorla ya da para karşılığı birlikte olmak istiyormuş. Bilgisayarı vardı. Tüm görüntüler ondaydı. Ben şikayetçi olunca, bilgisayardaki hard diski söktü ve denize attı. 'Hadi şimdi bulsunlar' dedi. O gün beni darp etti ve iki gün eve kilitledi" dedi.

YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Hukuk mücadelesini sürdüren S.V. eşine boşanma davası da açtı. Diğer taraftan öğretim görevlisi H.V'nin Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı, eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklu olarak yargılanması devam ediyor.

İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (14)
SSK EMEKLİSİ:ALLAH NE BUYURUYOR _HARAMA YAKLAŞMAYIN . BU İŞLERİN EN BAŞI İSLAMI BİLMİYORUZ. BİLMEK DE İSTEMİYORUZ. ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN DİYECEĞİM AMMA BİZ KENDİMİZ İÇİN HAYIR OLANI YAPMIYOR YAPMAK İSTEMİYORUZ. DÜŞMÜŞÜZ NEFSİN ARDINA DÖRTNALA KOŞDORUYORUZ.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ASLI:ÇEKİP KAFASINDAN VURACAKSIN BÖYLELERİNİ.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ÇAKMAKTAŞ.:Sonra kadınlar yamuk derler buna benzemez ne kadınlar var zorla evleniyo babası veriyo aile baskısı yüzünden kurtuluş görüyo. Bu ülkede yabani çok kadınlar ne yapsın yani enneler yada kızlar ne yapsın. Siz her kadını kızı çiçekler içinde büyüyo altında araçlarla geziyor kaplıcalarda denizlerde geziyo sanıyonuz. Torpille devlette işe giriyor sanıyonuz. Kadınlara kötü söz söuylemeyin annenize kardeşinize söylemiş olursunuz.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DR:Piyasa çok bozuk çoook, yolda giderken dönüp dönüp arkama bakıyorum
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ERO 62:Bir zaza atasözünde derki:ma gınna tonno lavo lavo. . . yani anlat anlat yine herkes kendine yakışanı yapar
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
MUHSİN:zorla evlendiği konusu kesinlikle saçma ve yalan geldi ama herifin sapık ve psikopat olduğu da bi okadar doğru geldi karı kısmının her konuşmasını doğru olarak kabul etmeyeceksin çok tehlikeli varlıkdırlar adamı vezri de ederler rezilde düşmana yakın bana uzak aman aman
Yayından Kaldır
5 13
Cevap yaz
SELÇUKLU TORUNU:Muhsin senin yorum daha şaçma, nesini anlamıyon ülkede delikanlıyım diye gezen onca müsvette kızlara iftira atıyor kız pas vermeyince babasının malı gibi kıza ya benim olacan ya ölecen diyo daha olmazssa iftira atıyoki kimse istemesin kızı. Asılacak derisi yüzülecek onca çakma delikanlı var.
Yayından Kaldır
2 0
ALİ AGA:buda okumuş eşkiya işte
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:verin mahkemeye besleyip salsın
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
ŞEYTANIN ALASI:saf olma watson, sen resmi açıklamalara mı inanıyorsun, bun şeyi neden anlattım (sherlock holmes). kadınlaan uzak durmak en iyisi, eskiden kadınlar şeytandır derlerdi, ben de bunlar neden böyle diyor diye sorgulardım. . . haberde yazıldı diye biz de inanacaz öyle mi ?
Yayından Kaldır
1 6
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:20 Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor - Haberler
16:18 Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi - Haberler
16:10 Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı - Haberler
16:10 KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Erhüman - Haberler
16:06 Japonya ve Çin savunma bakanlarından kritik görüşme - Haberler
15:58 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı - Haberler
15:50 TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
14:41 Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı - Haberler
18.12.2019 16:28:11