İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenciyken içeceğine ilaç koyan araştırma görevlisinin tecavüzüne uğrayan S.V. tehdit ve şantajlardan kurtulmak için onunla evlenmeyi kabul etti. Ancak şiddet ve cinsel saldırılar evlendikten sonra da devam etti. Genç kadına kızgın çatalla işkence yapan araştırma görevlisi şikayet üzerine tutuklandı. Yaşadığı şiddet ve tehditler yüzünden okulu bırakmak zorunda kalan genç kadınının anlattıkları kan dondurdu.

İddialara göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olan 30 yaşındaki H.V, 2017 yılında öğrencisi olan 23 yaşındaki S.V'nin çeceğine ilaç atarak, tecavüz etti. S.V.'ye tecavüz ettiği anları videoya çeken H.V, görüntüleri internette paylaşacağını ve ailesine göndereceğini söyleyerek genç kadını tehditle evlenmeye zorladı. Görüntülerin yayılmasından korkan S.V, tecavüz olayını ailesine anlatmayıp, H.V. ile evlendi.

EVLENDİKTEN SONRA İŞKENCE ETMİŞ

S.V'nin ailesi, kızlarının düğünle dünya evine girmesini istemesine rağmen genç kız, sade bir nikah töreniyle H.V. ile evlendi. Ne var ki, iddialara göre, genç kadının hayatı düğünden sonra zindan oldu. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, evlendikten sonra da talihsiz kadın işkenceye uğradı.

KIZGIN ÇATALLA İŞKENCE YAPTI

Şantajla evlendiği öğretim görevlisi genç kadını sürekli darp ederek cinsel ilişkiye zorladı. Üstelik H.V, cinsel ilişki sırasında genç kadının kollarını koli bandıyla bağlayıp ocakta ısıttığı çatalı vücudunun çeşitli yerlerine bastırarak işkence de yaptı.

DAYANAMADI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Cinsel saldırıların dozunun giderek artmasına dayanamayan S.V, öğretim görevlisi olan eşinin telefonunda başka kız öğrencilerle yaptığı yazışmaları tespit etti.

Dayanacak gücü kalmayan, kendi başına gelenleri başka öğrencilerin de yaşayacağını düşünen S.V, geçen yıl Aralık ayında Cumhuriyet Savcılığı'na giderek başına gelenleri tek tek anlatıp öğretim görevlisi olan eşinden şikayetçi oldu. H.V. tutuklanarak Samsun Cezaevi'ne konuldu. H.V, ifadesinde genç kadının iddialarını reddetti.

TECAVÜZ EDİP KAYIT ALTINA ALMIŞ

S.V'nin vücudundaki kızgın çatal izleri, kesikler ve cinsel eziyet saldırılarına ilişkin iddialarını Adli Tıp Raporu da doğruladı. S.V, yaşadığı olayları şöyle anlattı: "2017 yılında içeceğime ilaç atarak bana tecavüz etti. Bu anları kayıt etmiş. Benimle birlikte olmak istedi fakat kabul etmeyince görüntüleri izlettirdi. Bana 'Bu görüntüleri ailenle, okuldaki arkadaşlarınla ve o iğrenç sitelerde paylaşırım, seni rezil ederim' diyerek, tehdit etti. 'Evleneceksin benimle' dedi. Aileme söyleyemedim, utandım. Keşke söyleseydim. Mecburen kabul ettim, hayatım zehir oldu. Okulumu da bıraktım."

AKIL HOCASI "ŞEYH"

OMÜ'deki çok sayıda kız öğrencinin de aynı şekilde tuzağa düşebileceğinden şüphelendiğini dile getiren S.V, eşi H.V'nin, telefonuna "şeyh" diye kayıtlı bir kişiyle sürekli mesajlaştığını, kız öğrencilere karşı nasıl davranması gerektiğine yönelik tavsiyeler aldığını belirtti.

"KOCANIN ELİNİ ÜSTÜMÜZDEN ÇEK"

Genç kadın, "Ben evlendikten sonra okulda bazı kızlar bana 'yeter artık, çek şu kocanın elini üstümüzden' diyordu. Sonra öğrendim ki; aynı iğrenç olayları onlara da yapmış. Zorla ya da para karşılığı birlikte olmak istiyormuş. Bilgisayarı vardı. Tüm görüntüler ondaydı. Ben şikayetçi olunca, bilgisayardaki hard diski söktü ve denize attı. 'Hadi şimdi bulsunlar' dedi. O gün beni darp etti ve iki gün eve kilitledi" dedi.

YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Hukuk mücadelesini sürdüren S.V. eşine boşanma davası da açtı. Diğer taraftan öğretim görevlisi H.V'nin Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı, eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklu olarak yargılanması devam ediyor.