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İçel idmanyurdu: 5-6

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu maçında Osmanlıspor, kendi sahasında İçel İdmanyurdu'na penaltılar sonucunda 6-5 mağlup oldu.

24.09.2019 22:09İçel idmanyurdu: 5-6
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu maçında Osmanlıspor, kendi sahasında İçel İdmanyurdu'na penaltılar sonucunda 6-5 mağlup oldu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İçel İdmanyurdu'nu Osmanlı Stadyumu'nda ağırladı. 52'nci dakikada Halil İbrahim Esen ile öne geçen ev sahibi ekibe yanıt, 81'inci dakikada Mustafa Özkaya'nın penaltı atışıyla geldi. Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sona erince, penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 5-4'lük üstünlük kuran İçel İdmanyurdu, 6-5'lik skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.



Osmanlı Stadyumu, Türkiye Kupası, İçel, Spor

Kaynak: DHA

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