14 Kasım 2018, 13:54
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İçerde Dizisinin Final Yapmasıyla İşsiz Kalan Oyuncu Sedat Payas Yaşadığı Zorlukları Anlattı

'İçerde' dizisinin final yapmasıyla işsiz kalan ve geçimini simit satarak sağlayan oyuncu Sedat Payas katıldığı magazin programında yaşadığı zorlukları anlattı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfasına 'İçerde' dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.

"DİZİDE ÇALIŞIRKEN İYİ ÜCRET ALIYORDUM, SONRA TEKLİF GELMEDİ"

'İçerde' dizisinin bitmesiyle iş bulamayan Payas, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Birçok projede yer aldım. 10 bölüm, 5 bölüm ama 'İçerde' dizisinde öne plana çıktım. Bir oyuncu seçmesi vardı üç bölüm olarak anlaştık. 30 bölüme yakın oynadım. İyi ücret alıyordum. Dizi bittikten sonra teklif gelmedi. Simit, sandviç sattım hatta kahvede çalıştım. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Ben hiç o büyülü dünyaya kaptırmadım kendimi.

"İMZA ATACAĞIMIZ GÜN PROJEDEN ÇIKARDILAR"

Dizi bittikten sonra bir sezon boşta kaldım. Elimde güzel işler vardı, anlaştığımız projeler vardı. Üç, dört gün gittim sete herkesle tanıştım. Prova yaptık, tam imza olacak beni projeden çıkardılar.

"PROJE GELENE KADAR SANDVİÇ SATMAYA DEVAM EDERİM"

Ben de baktım olmuyor, gittim malzeme aldım. Mesela sandviç satacağım ekmek için fırınla anlaştım sabah 5'te gidiyordum, peynirimi aldım sabah erken saatlerde satmaya başladım. Bir proje gelene kadar bu şekilde devam ederim diye düşündüm. Proje gelirse de boş günlerimde yine tezgahımı açarım. Allah herkesin gönlüne göre versin.

"300 LİRAYLA İŞ KURDUM, ŞİMDİ SIFIRA SIFIRIM"

Ben yeni işimi 300 TL'ye kurdum. Kenarda az param vardı ben de hepsini harcadım yeni işime. Şu an Allah'a çok şükür sıfıra sıfırım.

İçerde Dizisinin Yıldız Oyuncusu Sedat Payas, Simit Satmaya Başladıİçerde Dizisinin Yıldız Oyuncusu Sedat Payas, Simit Satmaya Başladı

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:54



YORUMLAR (20)
LİLİ: PARA VARKEN BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİN TABİ. HEP OLACAK SANDIN DİMİİİ
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A.: sürekli simit satanları onlar buna mecburda bu adam degıl gıbımı goruyorsunuz pardonda bu nasıl bı duzen bu nasıl bı aptallıktır ya.
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TIRCI OSMAN: bizim ajans 47 kaçırmaz bunu abi, adı üstünde oyunculuk, hemen dronların saldırdığı simitçi filmi çok tutar abey
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KALAN GÜMÜŞ : Herkes yaşamak için kendine yol tutar bu tutulan yol bir başkası yada başkaları için olumlu mantıklı da görülebilir utanç verici asla kabullenilmesi imkansız da olabilir ne olursa olsun insani bulunduğu duruma getiren faktörler hep aynı olmuyor bizene kardeşim adamın ipinden tüyünden neyse ne adammm olalım olamıyorsam susalım adammm zannetsinler .
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UŞAK 64: Üzülme..keşke herkes senin gibi helalinden kazanabilse..boşver kimseye muhtaç değilsin ya sen ona bak ..Allah yardımcı olsun Abi
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