İçerde Dizisinin Final Yapmasıyla İşsiz Kalan Oyuncu Sedat Payas Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfasına 'İçerde' dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.

"DİZİDE ÇALIŞIRKEN İYİ ÜCRET ALIYORDUM, SONRA TEKLİF GELMEDİ"

'İçerde' dizisinin bitmesiyle iş bulamayan Payas, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Birçok projede yer aldım. 10 bölüm, 5 bölüm ama 'İçerde' dizisinde öne plana çıktım. Bir oyuncu seçmesi vardı üç bölüm olarak anlaştık. 30 bölüme yakın oynadım. İyi ücret alıyordum. Dizi bittikten sonra teklif gelmedi. Simit, sandviç sattım hatta kahvede çalıştım. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Ben hiç o büyülü dünyaya kaptırmadım kendimi.

"İMZA ATACAĞIMIZ GÜN PROJEDEN ÇIKARDILAR"

Dizi bittikten sonra bir sezon boşta kaldım. Elimde güzel işler vardı, anlaştığımız projeler vardı. Üç, dört gün gittim sete herkesle tanıştım. Prova yaptık, tam imza olacak beni projeden çıkardılar.

"PROJE GELENE KADAR SANDVİÇ SATMAYA DEVAM EDERİM"

Ben de baktım olmuyor, gittim malzeme aldım. Mesela sandviç satacağım ekmek için fırınla anlaştım sabah 5'te gidiyordum, peynirimi aldım sabah erken saatlerde satmaya başladım. Bir proje gelene kadar bu şekilde devam ederim diye düşündüm. Proje gelirse de boş günlerimde yine tezgahımı açarım. Allah herkesin gönlüne göre versin.

"300 LİRAYLA İŞ KURDUM, ŞİMDİ SIFIRA SIFIRIM"

Ben yeni işimi 300 TL'ye kurdum. Kenarda az param vardı ben de hepsini harcadım yeni işime. Şu an Allah'a çok şükür sıfıra sıfırım.