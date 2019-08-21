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İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle evleri ve dükkanları su bastı

İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle evleri ve dükkanları su bastı -Yağış sonrası yollar adeta göle dönünce sürücüler zor anlar yaşadıİSTANBUL - Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy'de dükkanları su bastı.

21.08.2019 19:32
İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle evleri ve dükkanları su bastı
İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle evleri ve dükkanları su bastı
-Yağış sonrası yollar adeta göle dönünce sürücüler zor anlar yaşadı
İSTANBUL - Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy'de dükkanları su bastı. Dükkanlardaki eşyalar zarar görürken, dükkan sahipleri suyu tahliye edebilmek için yoğun çaba serf etti.
Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İçerenköy'de bir yolda su birikintisi oluştu. Yolun kenarındaki dükkanlara ve evin bahçesine de su bastı. Suyun bastığı dükkanlarda eşyalar zarar gördü. Dükkan çalışanları biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba saf etti. Su birikintisinin oluştuğu yolda trafik olumsuz etkilendi. Araçların mahsur kaldığı yolda bazı araçlar da ilerlemekte zorlandı.
İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle evleri ve dükkanları su bastı

İçerenköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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