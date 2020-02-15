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İçerisinde piknik tüpü ve fişek bulunan çantayı caddeye bırakan şüpheli yakalandı

Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırıma dün içerisinde piknik tüpü ve kurusıkı tabanca fişeği bulunan çantayı bırakan şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

15.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:24İçerisinde piknik tüpü ve fişek bulunan çantayı caddeye bırakan şüpheli yakalandı
'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırıma dün içerisinde piknik tüpü ve kurusıkı tabanca fişeği bulunan çantayı bırakan şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada, 14 Şubat 2020 günü saat 15.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin önüne bırakılan şüpheli pakete uzman personel tarafından usulüne uygun olarak müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheli paket içerisinde; 1 adet piknik tüpü, 1 adet cep telefonu bataryası, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği ve kablo ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce olayın şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; olay mahallinde bulunan güvenlik kameraları incelenmiş. Olay yerinden alınan materyaller üzerinde yapılan parmak izi incelenmesi sonucunda şüpheli paketi bırakanın J.E. isimli şüpheli olduğu tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce 14 Şubat 2020 günü İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN

Cumhuriyet Caddesi, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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