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İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki hatlı minibüse yaklaşan bir otomobilin içindeki şahıslar, minibüsün içini silahla tarayarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken saldırının kamera görüntüleri olaydan günler sonra ortaya çıktı.

12.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20

Maltepe 'de seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı. O dehşet anları minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda kamera kaydı ortaya çıktı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Bir kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki vatandaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maltepe'deki dehşet anlarının kamera kaydına olaydan günler sonra ulaşıldı. Söz konusu görüntülerde içi yolcu dolu minibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor.

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler : Maltepe, 3. Sayfa

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Yorumlar (29)
ANTİ PARTİZAN:memleket ne hale geldi
Cevap Yaz 0 0
COMOLOKKO:Minibüsçü haketmiştir. Trafikte zaten magandalar
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MİLLİ:Kahrolsun yobazlar hainler ve sosyeteler biz Türkiye vatandaşı kardeşliği için herkesimi kardeş biliriz ayrım haram ola
Cevap Yaz 0 0
YALANSA:Kesin başlık yanlış Adana olması lazım buranın
Cevap Yaz 7 3
DOĞRUYA DOĞRU:SENDEKİ BEYİN YANLIŞ
1 8
İSTANBULDA S1F1RB1R:Bu Adana ne yaptı lan size
4 6
KEKİK:Alayı dıyarbekır kekosu olay olması normal
Cevap Yaz 9 13
WHAT:Yaran var diyarbakırdan anlaşılan
14 8
ZÜHTÜ:O minibüsçü hasımın dahi düşmanın bile olsa suçu günahı yok bayan ve çocukların olduğu araca saldırılmaz insanlık ayıbı ve kalleşlik ömür boyu müebbet verilsin
Cevap Yaz 2 51
METİN:İstanbulda zaten İstanbullu kalmadıki ne kadar mal keko embesil varsa burda tarlasını bağını bahçesini satan ipini koparan burda
Cevap Yaz 7 25

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