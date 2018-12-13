İçimdeki Kadınlar Resim Sergisi Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Ressam Eda Baran'ın kadın olmanın yüzyıllardır sosyolojik, biyolojik ve psikolojik bir mücadele olduğuna dikkat çekerek ürettiğini belirttiği eşsiz eserlerin sergilendiği İçimdeki Kadınlar Resim Sergisi, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açıldı.

Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören serginin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Sanatçı Eda Baran, "İçimdeki Kadınlar Resim Sergisi benim ilk sergim, bu nedenle şuan çok heyecanlıyım. Duygularımı sözler yerine resimle anlatmayı tercih ettiğim bu sergiye hepiniz hoş geldiniz. Benim gibi amatör ve genç yeteneklere destek oldukları için Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in katılımıyla gezilen sergi sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Eda Baran'ın eserlerinin sergilendiği İçimdeki Kadınlar Resim Sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda 30 Aralık 2018 Pazar gününe dek halkın beğenisine sunulmaya devam edecek.