İçimiz Buruk Ama Umutsuz Değiliz

Buca Belediyesi kursiyerlerinin modern Türk kadını kostümleriyle karşılayıp, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği programda, Kurtuluş Savaşı dönemine ait orijinal eserlerin yer aldığı"Bir Diriliş öyküsü, Mustafa Kemal'den Türkiye Cumhuriyeti'ne" sergi katılımcıları büyüledi.

Anma programı için Atölyeye akın eden yüzlerce Bucalıyı modern Türk kadınını betimleyen dönem kıyafet ve saçlarıyla Buca Belediyesi kursiyerleri karşıladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da canlandıran kursiyerlerin büyük uğraşlarla yarattığı Türk bayrağı motifli saçları ve zarif kıyafetleri anma etkinliğinin dikkat çeken bölümlerinden biriydi.

MUHTEŞEM SERGİ

Milli mücadele döneminden kalma bayrak, istiklal madalyası ve 10 Kasım 1938'e ait orijinal gazetelerinin sergilendiği, küratörlüğünü Prof. Dr. Engin Berber'in yaptığı"Bir Diriliş öyküsü Mustafa Kemal'den Türkiye Cumhuriyeti'ne sergisini gezen Bucalılar duygu dolu anlar yaşadı. Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun dinlenmesinin ardından Buca Belediyesi Halk Dansları topluluğunun sahnelediği 'Ata'ya Saygı' dansı ve kursiyerlerin seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği şarkılar katılımcılara buruk ama gururlu dakikalar yaşattı.

HÜZÜNLÜ AMA UMUTLUYUZ

Anma etkinliğinde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina" Yine bir 10 Kasım... İçimiz buruk, yalnızlığı ve mutsuzluğu hissediyoruz. Ama asla umutsuz değiliz. Biz Atamızı kaybetmenin hüznünü yaşasak da onun bize kazandırdıklarının umuduyla her geçen gün biraz daha ilerlemeye devam ediyoruz. Hiç durmayacağız " dedi.