İçimizdeki Çürük Yapıları Attıkça Kimse Önümüzde Duramaz"

Kaynak: AA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin, savunma sanayisi, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünya ile yarışır hale geldiğini belirterek, "Bu alanlardaki kabiliyetlerimizi Arap ülkelerine yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.Kaan, MÜSİAD ile Türk Arap Medya Derneği iş birliğinde MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Arap gazetecilerle bir araya geldi.Konuşmasına derneğin faaliyetlerinden ve yaygın ağından bahsederek başlayan Kaan, Türkiye'de 11 bin üyesi ve 60 bine yakın işletmesi ile yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan bir yapı olduklarını söyledi.Türkiye'de 87 şubesi, yurt dışında 93 ülkede 223 farklı irtibat noktaları bulunduğunu dile getiren Kaan, Türkiye'nin en güçlü, en büyük ve en yaygın STK'sı ve küresel sermaye platformu olduklarını aktardı.Kaan, her sektörden üyeleriyle geniş bir faaliyet alanlarının bulunduğunu kaydederek, bilişimden eğitime, enerjiden hizmete kadar 18 sektörde, geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerini anlattı.MÜSİAD olarak Türk iş insanlarını Müslüman iş adamlarıyla dünyanın 93 ülkesinde bir araya getirdiklerini belirten Kaan, Arap coğrafyasından Avustralya'ya, Güney Afrika'dan Japonya'ya kadar geniş bir yelpazede bu buluşmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.Kaan, son 10 yıldır dünyaya açılım gösteren bir yapı haline geldiklerini kaydederek, 2018'i Afrika yılı ilan ettiklerini ve buradaki 12 olan temsilcilik ve şube sayısını geçen yıl 23'e çıkardıklarını anımsattı.Bu yılı Asya Pasifik ve Latin Amerika Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Kaan, Asya Pasifik'te şu anda yoğun bir şekilde çalıştıklarını, yeni temsilcilikler açacaklarını, Latin Amerika'da da hızlı hareket ettiklerini söyledi.Kaan, Tunus ve Lübnan'da da yakın zamanda temsilcilik açma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Geçen hafta Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen 29. Arap Parlamentolar Birliği Konferansı'ndan çıkan, "Filistin meselesi karşısında ortak bir tutum sergilenmesi konusundaki mutabakatı" anımsatan Kaan, bu yaklaşımı desteklediklerini söyledi."Afrika'ya yatırım yapmak istiyoruz"Kaan, konuşmasında MÜSİAD'ın çok ortaklı, faizsiz yatırım ve iş modellerinden bahsederek, bu projeler hakkında açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin Afrika konusunda çalışmaları bulunduğunu, ticaret ve kültür merkezi projelerinin olduğunu dile getiren Kaan, ilgili kurum ve kuruluşlarla Afrika'ya yatırım yapmak istediklerini söyledi.Kaan, "Bunun da ilk çalışması için önümüzdeki hafta DEİK'teki kardeşlerimizle birlikte MÜSİAD-Benin-Togo iş gezisi yapacağız. Benin'de bunun ilk startını vereceğiz. Sonra, Sudan, Senegal şeklinde devam edeceğiz. Daha az gelişmiş bu ülkelerin birçok imkanları kısıtlı olduğundan beraber nasıl ticaret yapabileceğimizi, Türkiye ile Afrika arasındaki ticareti ve ihracatı artırmak istiyoruz." diye konuştu."Arap ülkelerine ihracatımızı artırmak istiyoruz"Kaan, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaretin istenilen noktalarda olmadığına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Müslüman ülkelerin kendi ülkelerindeki yaptıkları ticaret hacmi dünya ticaretinde yaptıkları ticaretin sadece yüzde 10'u. Yani yüzde 90'ını Müslüman olmayan ülkelerle yapıyoruz. Bugün Türkiye, gerçekten savunma sanayisi, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünya ile yarışır hale gelmiştir. Bu alanlardaki kabiliyetlerimizi Arap ülkelerine yaygınlaştırmak istiyoruz."Kaan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Müslüman ülkelerle olan ticaretini artırmak için yaptıkları proje ve çalışmalardan bahsederek, bu alandaki eksiklikleri belirterek, hükümete sunduklarını anlattı.Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki ticareti yaygınlaştırmak için MÜSİAD Expo'yu düzenlediklerini dile getiren Kaan, "Önümüzdeki süreçte 7'ye yakın İslam ülkesine iş heyeti gerçekleştireceğiz.Türkiye, Arap Birliği ülkeleriyle ticaretinde 2018'de 16,5 milyar dolar açık verdik. Enerji ithalatımızdan dolayı bu açığı veriyoruz. Bundan sonraki dönemde ticari heyetlerle birlikte ihracatımız ve ticaretimizi artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kaan, iktidarların halklarına yaptıkları zalimlikler sonrası ülkelerin yıkıldığını kaydederek, şimdi normalleşme sürecine girildiğini, şehirlerin imarı noktasında Avrupa ülkelerinin hemen devreye girmeye çalıştığını, İslam aleminin onlara muhtaç olmadığını söyledi."Bizler birlikte oldukça önümüzde duramayacaklar"Genel Başkan Kaan, Türkiye'nin son yıllarda dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdiğini belirterek, İslam ülkeleri arasındaki iş birliğiyle daha ileriye gidilebileceğini bildirdi.Kaan, "Daha da inşallah biz bir araya geldikçe, içimizdeki çürük yapıları attığımız sürece Türkiye'nin önünde duracak hiçbir anlayış olamayacaktır iş dünyası olarak." dedi.Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğü dönemlerde kendisine operasyon yapıldığını dile getiren Kaan, aynı şekilde ekonomik olarak ilerleyen, ilerlemek isteyen İslam ülkelerine de operasyon düzenlendiğini anlattı.Kaan, Çin'in İpek Yolu projesinden bahsederek, şöyle devam etti:"Türkiye'yi yakın bir gelecekte göreceksiniz, tüm yollar buradan geçiyor. O yüzden Arap iş dünyasına sizlerin vesilesiyle seslenmek istiyorum; Türkiye, İslam coğrafyasında sizlerin de rahat yaşayabileceği topraklar burası. Burada her dine mensup insan yaşıyor. Müslümanların ana vatanı burası. Hükümetimizle sürekli görüşüyoruz. Bu görüşmeler çerçevesinde, önümüzdeki dönemde özellikle sermaye açısından serbest finans bölgeleri de dahil olmak üzere birçok çalışmayı burada yapacağız. Arap iş adamları ve yatırımcıların çoğuyla görüşüyoruz, bize Türkiye'yi çok sevdiklerini ve kendi vatanları gibi burada yaşadıklarını söylüyorlar. Onların ihtiyaç duydukları düzenlemeleri ve eksiklikleri tamamlamak için çalışmalar yapacağız.""Faizsiz finansta yeni bir sistem ortaya koymak istiyoruz"Kaan, faizsiz finansa ve faiz kararları nedeniyle bazı ülkelerde yönetimler ile merkez bankaları arasındaki gerginliğe ilişkin bir soru üzerine, göreve geldikten sonra yaptıkları ilk çalışmalardan birisinin finans zirvesi düzenlemek olduğunu anımsattı.Bunu düzenlerken ilgili üniversiteler, iş adamları, katılım bankaları, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve uzman hocalarla bir çalışma yaptıklarını dile getiren Kaan, bu çalışmada faizsiz bir ekonomik sistem için kim ne proje yapıyor sorusunu ele aldıklarını ve böyle bir sistemin olmadığını gördüklerini söyledi.Kaan, MÜSİAD olarak faizsiz finans sitemleri konusunda ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, faizsiz fonlarda ağırlıklı olarak ilk sırada Yahudi fonlarının geldiğini Katolik Hristiyanların da faiz kullanmadığını anlattı.Yeni bir sistem ortaya koymak ve zihin açmak istediklerini aktaran Kaan, dünyadaki ekonomi alanındaki lider ülkelerde faizin oranlarının sıfıra yakın olduğunu, ancak bazı ülkelerde faizin bir sömürü aracı olarak kullanıldığını söyledi."Son dönemde bazı ülkelerde işlemlerin ağırlaştırılması sorunuyla karşılaşabiliyoruz"Kaan, kendilerine çalışmalarında engel çıkaran ülkeler olup olmadığına dair bir soruya karşılık, liderler arasındaki zaman zaman olumsuzluklar olabileceğini belirterek, kendilerinin çalışmalarını her zaman sürdürmeye çalıştıklarını, Türk ve Müslüman iş insanlarını bir araya getirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.Arap bölgelerinde Türk iş insanlarının önüne çıkarılan engellere ilişkin soru üzerine Kaan, Suudi Arabistan ve Mısır'da korumacılık anlayışı nedeniyle gümrüklerde işlemlerin yavaşlatılması gibi bazı engellerle karşılaştıklarını anlattı.Kaan, Suudi Arabistan'da daha önce gayrimenkul ve benzeri alanlarda birçok projenin hayata geçirildiğini ancak müteahhitlik alanlarında da işlerin yavaşlatıldığını aktarırken gıda, tekstil ve makine gibi alanlarda bir sorunlarının olmadığını, "Hafif bir ağırlaştırmayla karşılaştık başka bir sorunumuz yok." yorumunu yaptı.