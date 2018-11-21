İçimizi Isıtan Besinler

Güneşin etkisini azalttığı, kendimizi yorgun hissettiğimiz bu soğuk kış günlerinde hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin hem de içimizi ısıtmanın besinlerle mümkün olduğunu söyleyen Konya Medicana Hastanesi Beslenme Uzmanı Merve Sena Nazlı, önemli bilgiler verdi.

Kışın olmazsa olmazı meyve ve sebzelere bir kez daha dikkat çeken Nazlı, "Güneşin etkisini azalttığı kendimizi yorgun, mutsuz, depresif hissettiğimiz bu soğuk kış günlerinde, günlerin kısalmasıyla birlikte evde geçirilen vakit artıyor buna bağlı olarak beslenme şeklinde değişikliler oluyor. Bu dönemlerde hem içimizi ısıtacak hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilecek besinleri tüketmek oldukça önemli." dedi.

Soğuk kış günlerinde baharat tüketiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Nazlı, "Pul biberde bulunan kapsaisin vücut ısısını artırarak metabolizmayı da hızlandırır. Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Karabiberde bulunan piperin, zerdeçalın etkinliğini arttırır. Bu yüzden mutlaka birlikte kullanmaya özen gösterilmelidir. Karabiber aynı zamanda öksürük giderici etkiye sahiptir. Demir içeriği yüksek olan 1 yemek kaşığı pekmeze 1 çay kaşığı karabiber ilave edip karıştırarak tüketebilirsiniz. Metabolizma hızlandırıcı özelliği olan zencefil aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir, vücut ısısını artırır. Mide bulantılarını da hafifletici etkisi bulunmaktadır." şeklinde bilgi verdi ve ekledi "Mevsim meyvelerinden nar, ayva, kivi, portakal, greyfurt, mandalina da kışın mutlaka tüketilmesi gereken meyveler arasında olmalı." dedi.

Beslenme Uzmanı Merve Sena Nazlı, kışın mutlaka tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:

Bal Kabağı: Kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olan bal kabağı yüksek oranda lif, kalsiyum, A vitamini ve fosfor içerir. Kış aylarının vazgeçilmezi olan bal kabağını tatlı krizlerinde sağlıklı bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Havuç: Yüksek miktarda A vitamini içerir. Aynı zamanda B6 vitamini, bakır, folik asit, tiamin ve magnezyum içerir. Hücre yenilenmesini sağlar. Karaciğer ve göz sağlığı için çok önemli olan havuç, beyin hücrelerinin onarılmasına yardımcı olur, beyin sağlığını korur, unutkanlığı azaltır.

Kabak: Sindirimi oldukça kolay olan kabak antikanserojendir. İçeriğinde A, C, E vitamini bulunur aynı zamanda yüksek lif içeriğinden dolayı kabızlık problemi olan bireyler için doğru bir tercihtir.

Brokoli: A vitamini, selenyum, folik asit, demir, lif içerir. Kansere karşı koruyucudur, kalp sağlığını olumlu yönde etkiler. Demir içeriğinden kaynaklı kansızlığı önler. Sindirim sistemini çalıştırır. Aynı zamanda stres azaltıcı etkisi vardır.

Brüksel lahanası: İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucudur. Yüksek oranda K vitamini içeriğinden dolayı kemik hastalıkları riskini azaltır.