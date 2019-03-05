Müze ziyaretinde Yıldırım'a, Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço eşlik etti. Yıldırım ve aile daha sonra bahçede çay içerek sohbet etti. Yıldırım, ". İçin rahat olsun Barış Abi. Senin 'adam olacak çocuklar'ın büyüdü ve bu ülkeyi çok seviyorlar. Bol bol sebze yiyorlar ve dişlerini fırçalıyorlar" dedi

İSTANBUL - Ölümünün 20. Yılında 7'den 77'ye herkesin sevgilisi olan Barış Manço'nun müzeye çevirilen Moda'daki evini ziyaret eden TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım burada duygulu anlar yaşadı. Yıldırım'ı, Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve oğlu Batıkan Manço karşıladı. Aile ile birlikte müzenin tamamını gezen ve Lale Manço'dan bilgi alan Yıldırım, burada yarım saatten fazla kaldı. İnsani duyguları çok yüksek olan Barış Manço'nun sadece yeri doldurulamaz bir sanatçı değil, İstanbul'un ve Kadıköy'ün efsanelerinden olduğunu anlatan Yıldırım, "Türkiye'yi yıllarca dünyanın dört bir tarafında güler yüzü ve ismi gibi barışçı tarzıyla muazzam temsil etti. Kendisine minnettarız. Geleceğin çocuklara bağlı olduğunu çok iyi biliyordu. Bugün ülkemizi ileri götüren lokomotif nesilde sayısız 'Barış Abi' hayranı vardır. Allah 7'den 77'ye hepimize bu kadar sevilmeyi, sayılmayı, hafızalarda kalmayı nasip etsin. İçin rahat olsun Barış Abi. Senin 'adam olacak çocuklar'ın büyüdü ve bu ülkeyi çok seviyorlar. Ayrıca hep tembih ettiğin gibi bol bol sebze yiyorlar ve yatmadan önce dişlerini mutlaka fırçalıyorlar" dedi.

Hastanede bir yakını tedavi görmesine rağmen, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı karşılamaya gelen Lale Manço, müze gezisinin ardından Binali Yıldırım ile bahçede çay içti. Duygulu anlar yaşayan Manço, Meclis Başkanı Yıldırım'a, 'Barış Manço boyama kitabı' hediye etti.

Kaynak: Bültenler