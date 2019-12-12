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İçinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili iki zanlı tutuklandı

Mersin'de evden içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

12.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:52
'de evden içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
ilçesinde Şahin A. ve Mediha A. çiftinin evinden çalınan çelik kasayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Kayıtlardan şüphelilerden V.Y'nin kimliğini tespit eden polis, zanlıyı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakaladı.
Zanlının evinde kasadaki bileziklerden birini bulan ekipler, diğer altınların ilçedeki kuyumcuya satıldığını tespit etti.
Kuyumcunun güvenlik kamera kayıtlarında yapılan incelemede, V.Y'nin, C.Y, G.Y, Ö.U. ve A.Y ile hareket ettiği belirlendi.
Şüpheliler C.Y. ve G.Y. de gözaltına alındı, diğer zanlılar ise bulunamadı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.Y. ve C.Y. tutuklandı, G.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, iki zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
İçinde altın bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili iki zanlı tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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