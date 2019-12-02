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İçinde altın ve paraların bulunduğu kasanın çalındığı iddiası

Isparta'da evinden para kasasının çalındığını iddia eden bir vatandaş, hırsızlardan kasayı geri getirmesini istedi.

02.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:52İçinde altın ve paraların bulunduğu kasanın çalındığı iddiası
'da evinden para kasasının çalındığını iddia eden bir vatandaş, hırsızlardan kasayı geri getirmesini istedi.
İddiaya göre, Emre Mahallesi'nde yaşayan Ümit Koç'un (51), evininin ikinci katında bulunan para kasası 23 Kasım'da çalındı.
Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
"Geri getirin şikayetçi olmayacağım"
Ümit Koç, yaptığı açıklamada, şeker ve kalp hastası olduğundan çalışamadığını belirterek, çalınan kasanın içinde de oğlunu evlendirmek için biriktirdikleri 60 bin lira ve altınlar bulunduğunu söyledi.
Hırsızların kasayı geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını ifade eden Koç, "Lütfen kasamızı geri verin. Kasadaki para, oğlumun düğün parasıydı. Başka da gelirimiz yok. Evet, şeytana uymuş olabilirsiniz ama lütfen kasamızı geri getirin, rica ediyorum." diye konuştu.
Koç'un eşi Pınar Rukiye Koç ise para biriktirmek için her gün işe yürüyerek gidip geldiğini, otobüse dahi binmediğini söyledi.
Yaşanan olay nedeniyle evlerinin huzurunun kaçtığını anlatan Koç, hırsızlardan kasadaki altınları geri getirmelerini istedi.

Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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