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İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (1)

ÇANAKKALE Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, 'Gelibolu' isimli feribot, poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü.

02.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:48 İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (1)

ÇANAKKALE  'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, ' ' isimli feribot, poyraz nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü. 

İçinde hasta olan ambulansın da bulunduğu 'Gelibolu' isimli feribot, poyraz nedeniyle bugün tümü iptal edilen tarifeli seferler dışında saat 09.00'da Kabatepe'ye sefere başladı. Yarım saatlik yolculuk sonrası feribotun kaptanı, poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek, Gökçeada'ya dönüşe geçti. 'Gelibolu' isimli feribot, saat 10.00 sıralarında Gökçeada'da limana yanaştı.



Gelibolu, Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA

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