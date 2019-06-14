14.06.2019 14:30
Haberler»Dünya » Haber

İçinde bebeğin bulunduğu puseti alıp yere fırlattı

İçinde bebeğin bulunduğu puseti alıp yere fırlattı

– ABD'de alıveriş sonrası aldıklarını araca yerleştiren kadının yanına gelen bir genç, içinde bebeğin olduğu puseti alarak yere fırlattı.

– ABD'de alıveriş sonrası aldıklarını araca yerleştiren kadının yanına gelen bir genç, içinde bebeğin olduğu puseti alarak yere fırlattı. Polis, 17 yaşındaki şüpheliyi yakaladığını duyurdu.

Olay, ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan Edmond şehrindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Dusti Counts isimli kadının, alışveriş sepetindeki malzemeleri otomobiline yerleştirdiği ve bu sırada bir yaşındaki Jenzen isimli bebeğin, alışveriş sepetindeki puseti içinde olduğu görülüyor. Dusti, malzemeleri yerleştirdiği sırada otoparkta yürümekte olan bir genç aniden bebeğin içinde olduğu puseti alıp, yere fırlatıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ediyor. Dusti ise panikle yerdeki bebeğinin yanına koşup, bebeğinin durumunu kontrol ediyor.

Edmond Polis Departmanı, 17 yaşındaki gencin gözaltına alındığını ve gencin, başka bir uyuşturucu madde ile karıştırılmış sentetik uyuşturucu etkisi altında olduğunu söylediğini duyurdu.

Öte yandan, bebeğin babası James Counts, 1 yaşındaki bebekleri Jenzen'in olayı birkaç sıyrıkla atlattığını belirtti.


Kaynak: DHA
Oklahoma, Polis, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Son Dakika Haberleri
16:17 Tıbbi aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar
16:17 Vali Rahmi Doğan İl Jandarma heyetini makamında kabul etti
16:17 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
16:16 Konya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
16:16 SAMULAŞ'ta 'temizlik' seferberliği
16:16 Gürkan'dan öğrencilere mesaj
16:16 Putin: "Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran birlikte zafer kazandı"
16:16 Hırsızlık şüphelisi sevgililer yakalandı
16:16 Aydın Ticaret Borsası
16:16 İSTANBUL- YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI
16:16 İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARNE VİDEOSUNA TEŞEKKÜR
16:16 BOLU 'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'
16:16 NEVŞEHİR Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, değiştirilecek
16:16 Tahtaköprü meydanı yenilendi