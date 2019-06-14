İçinde bebeğin bulunduğu puseti alıp yere fırlattı

– ABD'de alıveriş sonrası aldıklarını araca yerleştiren kadının yanına gelen bir genç, içinde bebeğin olduğu puseti alarak yere fırlattı. Polis, 17 yaşındaki şüpheliyi yakaladığını duyurdu.

Olay, ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan Edmond şehrindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Dusti Counts isimli kadının, alışveriş sepetindeki malzemeleri otomobiline yerleştirdiği ve bu sırada bir yaşındaki Jenzen isimli bebeğin, alışveriş sepetindeki puseti içinde olduğu görülüyor. Dusti, malzemeleri yerleştirdiği sırada otoparkta yürümekte olan bir genç aniden bebeğin içinde olduğu puseti alıp, yere fırlatıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ediyor. Dusti ise panikle yerdeki bebeğinin yanına koşup, bebeğinin durumunu kontrol ediyor.

Edmond Polis Departmanı, 17 yaşındaki gencin gözaltına alındığını ve gencin, başka bir uyuşturucu madde ile karıştırılmış sentetik uyuşturucu etkisi altında olduğunu söylediğini duyurdu.

Öte yandan, bebeğin babası James Counts, 1 yaşındaki bebekleri Jenzen'in olayı birkaç sıyrıkla atlattığını belirtti.



Kaynak: DHA