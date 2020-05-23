İçine esrar gizlenmiş kitabı kargodan almaya gelen kişiye gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde içerisinde esrar gizlenmiş kitabı kargodan almaya gelen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

23.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:33
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde içerisinde esrar gizlenmiş kitabı kargodan almaya gelen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri kargoyla bir kişiye esrar gönderileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, kargo çevresinde beklemeye başladı.
Şüpheli Y.S.O. gönderisini teslim almak üzere geldiği kargoda gözaltına alındı.
Pakette sayfalarının ortası delinen kitaba gizlenmiş 3 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İçine esrar gizlenmiş kitabı kargodan almaya gelen kişiye gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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