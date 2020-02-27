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İçişleri Bakan Soylu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber'in vefat eden babasının cenaze töreni için Trabzon'a geldi.

27.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:16İçişleri Bakan Soylu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Berber'in vefat eden babasının cenaze töreni için 'a geldi.
Trabzon Havalimanı'nda ilgililerce karşılanan Bakan Soylu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ali Paşa Berber'in cenaze törenine katılmak üzere kara yoluyla Sürmene ilçesine geçti.
Bakan Soylu, Sürmene Merkez Eski Cami'de düzenlenen cenaze töreninde, Ahmet Berber ile aile yakınlarına başsağlığı diledi. Berber'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Bakan Soylu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, diğer ilgililer, Berber'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Ahmet Berber, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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