Haberler » Güncel » İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bartın'da - Haber

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bartın'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

27.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:10 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bartın'da
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Bartın Valiliğinde İçişleri Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Çataklı, bakanlığın terörle mücadele de dahil olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanması, trafik hizmetlerinden uyuşturucuyla mücadeleye, göçten afet ve acil durumlara kadar geniş bir hizmet ve sorumluluk alanına sahip olduğunu söyledi.
Bu sorumluluk alanlarının vatandaşların günlük hayatına dokunan ve etkileyen bir alan olduğunu ifade eden Çataklı, "Dolayısıyla yürüttüğümüz bu hizmetlerin etkili, verimli, hızlı, ekonomik, vatandaşın memnuniyetini ve katılımını da esas alacak şekilde yürütülmesi temel hedefimiz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bu temel hedefe ulaşmadaki durumları gözden geçirmek, merkezden aktarılanların mahallinde de değerlendirmek amacıyla İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'ni uyguladıklarını kaydeden Çataklı, şunları kaydetti:
"Bartın'da da bir değerlendirmede bulunduk ve arkasından da Ankara'dan beraberimizde gelen ve ilden katılan birim amirlerimizle hizmet alanlarımızla ilgili ilimizin durumuna ilişkin genel bir değerlendirme yaptık. Hem biz öncelikli konularımızı arkadaşlarımıza aktardık onların görüşlerini, düşüncelerini, taleplerini aldık. Yine ilimizde bazı birimlerde incelemelerde bulunacağız. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlarımızla okul aile birliği temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bir tür empati yapıp yürüttüğümüz faaliyetler onların gözünde nasıl görünüyor, onları da bir görme imkanı bulacağız."

Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı - Haber
14:20   Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı - Haber
14:20   Milli Savunma Bakanlığında bilgilendirme toplantısı - Haber
14:15   ESMİAD'dan asgari ücret açıklaması - Haber
14:15   Marmaris Belediyesi'nden örnek karar - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:25:39