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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bartın'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:33
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Bartın Valiliğinde İçişleri Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Çataklı, bakanlığın terörle mücadele de dahil olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanması, trafik hizmetlerinden uyuşturucuyla mücadeleye, göçten afet ve acil durumlara kadar geniş bir hizmet ve sorumluluk alanına sahip olduğunu söyledi.
Bu sorumluluk alanlarının vatandaşların günlük hayatına dokunan ve etkileyen bir alan olduğunu ifade eden Çataklı, "Dolayısıyla yürüttüğümüz bu hizmetlerin etkili, verimli, hızlı, ekonomik, vatandaşın memnuniyetini ve katılımını da esas alacak şekilde yürütülmesi temel hedefimiz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bu temel hedefe ulaşmadaki durumları gözden geçirmek, merkezden aktarılanların mahallinde de değerlendirmek amacıyla İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'ni uyguladıklarını kaydeden Çataklı, şunları kaydetti:
"Bartın'da da bir değerlendirmede bulunduk ve arkasından da Ankara'dan beraberimizde gelen ve ilden katılan birim amirlerimizle hizmet alanlarımızla ilgili ilimizin durumuna ilişkin genel bir değerlendirme yaptık. Hem biz öncelikli konularımızı arkadaşlarımıza aktardık onların görüşlerini, düşüncelerini, taleplerini aldık. Yine ilimizde bazı birimlerde incelemelerde bulunacağız. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlarımızla okul aile birliği temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bir tür empati yapıp yürüttüğümüz faaliyetler onların gözünde nasıl görünüyor, onları da bir görme imkanı bulacağız."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bartın'da

Bartın, Güncel

Kaynak: AA


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