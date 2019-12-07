İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Bilecik'te

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında STK temsilcileriyle görüştüklerini ifade ederek, "Biraz empati yaparak, biz konuşarak değil onları dinleyerek bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Çataklı, ziyaretleri kapsamında Vali Bilal Şentürk ile bir araya geldi.

Bakanlığın ildeki çalışmalar hakkında Şentürk'ten bilgi alan Çataklı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çataklı, İZDES kapsamında illere ziyaretlere gittiklerini ve sorun, istek ve tedbirleri yerinde incelediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Başta emniyet, asayiş olayları olmak üzere terörle mücadele, trafik, uyuşturucu, göç, afet ve acil durumlar gibi, vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, onların günlük hayatına doğrudan dokunan önemli bir faaliyet alanımız var. Bu alanda Bakanlık olarak yoğun bir çaba, gayret içerisindeyiz. Yürüttüğümüz bu hizmetleri olabildiğince hızlı, verimli, etkili, vatandaşın da katılımını sağlayarak yürütmek gibi temel amacımız da var. Hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili, illerimizdeki durumu bir gözetmek, gerek Ankara'dan illerimize yönelik mesajları yerinde iletmek, mahallindeki arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerini doğrudan, yüz yüze almak, varsa onların iyi uygulama örneklerini tespit ederek ülke çapında yayılmasını sağlamak, alınması gereken ilave tedbirler varsa onları mahallinde değerlendirmek üzere bir İzleme ve Değerlendirme Sistemi'miz var. Birinci aşamada tüm illerimizi tamamlamıştık, bu yıl da ikinci aşamasına başlamıştık."

İkinci aşamadaki sistem çalışmasını anlatan Çataklı, merkez birimlerinden heyetle illeri ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaret kapsamında birinci gün ilgili birimlerle değerlendirme yapıldığını vurgulayan Çataklı, ikinci gün de toplu bir değerlendirme ve STK temsilcileriyle toplantı tertip edildiğini aktararak, "Amacımız yaptığımız çalışmaların mahalline nasıl yansıdığı, ilave nasıl bir tedbir almamız gerektiği, var mı bir aksaklığımız eksikliğimiz, vatandaşımız bunu nasıl değerlendiriyor, biraz empati yaparak, biz konuşarak değil, onları dinleyerek bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çataklı daha sonra basına kapalı düzenlenen STK temsilcileri buluşmasına geçti.

Kaynak: AA