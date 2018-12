İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Erzurum Hem Göç, Hem de Afet Yönetimi Bakımından Önemli Bir...

13 Aralık 2018 Perşembe 14:15



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, " Bakanlığımızın görmüş olduğu hizmetleri daha etkin, verimli, hızlı ve yüksek kalitede vatandaşın memnuniyetini esas alarak sürdürebilmesi maksadıyla bir izleme ve değerlendirme çalışması yapıyoruz. Erzurum sadece güvenlik açısından değil hem göç, hem de afet yönetimi bakımından önemli bir merkezimiz " dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığınca başlatılan İZDES Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Erzurum'a geldi. Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri tarafından valilik önünde karşılandı. Karşılamanın ardından, valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çataklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.İmza sonrası basına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, "İçişleri bakanlığımız, başta terörle mücadele olmak üzere emniyet, asayiş, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, göç, afet ve acil durumlar başta olmak üzere insanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren önemli görev ve sorumluluklar üstleniyor. Bu kapsamda sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda bakanlığımızın görmüş olduğu hizmetleri daha etkin, verimli, hızlı ve yüksek kalitede vatandaşın memnuniyetini esas alarak sürdürebilmesi maksadıyla bir izleme ve değerlendirme çalışması yapıyoruz " dedi.Bakan yardımcılarının başkanlığında oluşturulan heyetlerin bütün illeri dolaştığını ve değerlendirdiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Çataklı, tespit ettikleri iyi uygulama örneklerini de ülkenin her yerine yaymayı amaçladıklarını söyledi.Erzurum'da düzenlenecek toplantı öncesinde güvenlik ve asayişle ilgili bir değerlendirme yapacaklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Çataklı, sözlerine şu ifadelerle devam etti:"Güvenlik ve asayiş ile ilgili değerlendirmenin akabinde içişleri bakanlığımızın görev yürüttüğü diğer alanlardaki sorumlu arkadaşlarımızla da bir araya gelerek bir çalışma yapacağız. Sonrasında bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların nasıl görüldüğü, vatandaşlarımız tarafından nasıl değerlendirildiğiyle ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinden görüş ve önerilerini alacağız. Sonrasında da doğrudan bu hizmetlerimizden yararlanan vatandaşlarımızın iş yerlerini ziyaret etmek suretiyle onların değerlendirmelerini de almak isteyeceğiz. Erzurum sadece güvenlik açısından değil hem göç, hem de afet yönetimi bakımından önemli bir merkezimiz. Burada iki geri gönderme merkezimiz var. Yasa dışı göç bakımından önemli bir görev üstleniyor Erzurum. Bu kapsamda bu geri gönderme merkezlerimizi de görme imkanı bulacağız. Yine jandarma bölge komutanlığımızın düzensiz göç ile ilgili üniversitemizle yaptığı bir göç çalıştayı var. Onun sonuçlarını değerlendirme fırsatı elde etmeye çalışacağız. Son tahlilde de AFAD 'ın burada biliyorsunuz arama kurtarma birlik müdürlüğü var. Lojistik depoları var. Afet hazırlık durumlarını AFAD'daki arkadaşlarımızla bir değerlendirme şansı bulacağız. İnşallah hayırlı bir çalışma yürütürüz."Vali Okay Memiş de Bakan Yardımcısı Çataklı'yı Erzurum'da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İçişleri Bakanlığı'nın önemli hizmetlerinden göç idaresi, nüfus hizmetleri, jandarma, emniyet iş ve işlemlerinin takip ve değerlendirilmesiyle maksadıyla kurulan İZDES için düzenlenecek programa katılmak için bakan yardımcımız İsmail Çataklı Erzurum'a teşrif etti. Bakan yardımcımız, bugün bizim sorumluluk alanlarımızda olan bu konularla ilgili olarak yerinde denetleme, değerlendirme yapacaklar ve akabinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir takım bilgilendirmelerde talimatlarda bulunacaklar" şeklinde konuştu.Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, daha sonra Valilikteki toplantı salonunda bakanlığa bağlı kurum müdürleriyle basına kapalı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. - ERZURUM