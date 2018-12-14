İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Gümüşhane'de

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gümüşhane
'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Çataklı, kente gelişinde Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, İl Jandarma
Komutanı Abdulkadir Seri ve 112 Acil Çağrı Müdürü Aytekin Okur tarafından karşılandı.
Açık Kapı Bürosu ve Merkez
İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Çataklı, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Vali Taşbilek ile bir süre görüştü.
Valilik ziyaretinin ardından yapımı tamamlanmak üzere olan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemede bulunan Çataklı, yetkililerden bilgi aldı.
Çataklı, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.
Jandarma,Gümüşhane
14 Aralık 2018 Cuma 17:56