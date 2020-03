İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Güvenlik görevlilerimiz Ege'den geçişlere izin vermemektedir"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bütün güvenlik personelimiz, Jandarma , Sahil Güvenlik görevlilerimiz Ege 'den geçişlere izin vermemektedir. Ayrılmak isteyenlere müdahale etmeme yaklaşımımız Ege'den geçişleri kapsamamaktadır" dedi. Dünya kamuoyunun Yunanistan'ın sınırda yaptığı muameleyi ne kadar görmezden gelebileceğini de belirten Çataklı, "Bugün yapılan uluslararası hukukun net bir şekilde çiğnenmesidir, bütün medeniyetin yok sayılması ve insanlığın ayaklar altına alınmasıdır. Bu vesileyle gerçek yüzlerini biz ve milletimiz bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Şubat ayı bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Göçmenler için Avrupa'ya geçişlerin artık durdurulmaması ile ilgili Çataklı, "İdlib saldırı sonrasında batıya doğru hızlı bir göçmen akını başladı. Türkiye hiçbir göçmeni sınır dışı ediyor değildir. Birilerinin iddia ettiği gibi de politika aracı olarak kullanıyor değildir. Göçmenleri politika aracı olarak kullananların biz değil, bugüne kadar ırkçılığa varan söylemlerle topluma nifak sokmaya çalışan bir takım siyasi kimlik olduğu bütün millet tarafından bilinmektedir. Türkiye burada uzun süredir bir kapasite kullanmaktadır. Güvenlik alanında verilen sözler tutulmadığı için bu kapasitenin sınırları aşılmıştır. Mağduriyetin yaşanmaması için batılı muhataplarımız uyarılmasına rağmen herhangi bir iyileşme olmadığı gibi İdlib'de durum daha da kötüleştiğinden böyle bir adım zaruri hale gelmiştir. Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda olan bir ülke değildir. Her ülke kendisine ait sorunlarla yüzleşmelidir. Türkiye çok ciddi bir personel kapasitesini bunu yönetmek için kullanıyor. Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatımız, bu iş için oluşturulmuş birimlerimiz var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz de bütün mesaisini bu işe ayırıyor. Bu konuda çok spekülasyon oluyor. Eksik ve yanlış bilgilerin üretildiğini görüyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın resmi açıklamalara itibar etmeleri ve tahriklere kapılmaması bizlerin en büyük temennisidir. Dünya kamuoyunun Yunanistan'ın sınırda yaptığı muameleyi ne kadar görmezden geleceğini izlemiş olacağız. Bugüne kadar batının ortaya koyduğu bir tavırdı ama bugün yapılan uluslararası hukukun net bir şekilde çiğnenmesidir, bütün medeniyetin yok sayılması ve insanlığın ayaklar altına alınmasıdır. Bu vesileyle gerçek yüzlerini biz ve milletimiz bir kez daha görmüş oldu" diye konuştu."Ege'den geçişlere izin verilmemektedir"Çataklı, göçmenlerin denizden geçişlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Şu an bütün güvenlik personelimiz, Jandarma, Sahil Güvenlik görevlilerimiz Ege'den geçişlere izin vermemektedir. Ayrılmak isteyenlere müdahale etmeme yaklaşımımız Ege'den geçişleri kapsamamaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve sayın bakanımızın direktifleri doğrultusunda buna müsaade etmiyoruz. Hem denizdeki koşullar, boğulma ve benzeri sebeplerden dolayı can kayıplarının ortaya çıkmaması açısından deniz yolu için geçerli değildir. Hatta olağan zamandan daha fazla kapasitemizi bunun için kullanıyoruz" dedi.10 yaşındaki Menice ailesine kavuşturulduAnne ve babasını sınırda kaybeden Afgan uyruklu Menice isimli 10 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili de Çataklı, "Menice, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde ailesine kavuşturuldu. İyi bir haber bu, bunu ileteyim" ifadelerini kullandı. - ANKARA